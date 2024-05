Publicado 13/05/2024 21:31

Itatiaia - Os moradores de Itatiaia (RJ) têm até a manhã desta terça-feira (14) para se inscrever no encontro de capacitação de hotelaria na cidade. A ação vai acontecer das 14h às 18h no salão de convenções do Hotel da Cachoeira, que fica na Rua Santa Rita, 60, em Penedo.

O evento é gratuito e faz parte do PROENH-RJ, com o objetivo de formar profissionais mais capacitados na rede hoteleira da região. Terão palestras com profissionais renomados sobre recursos humanos, gestão, estratégias, turismo e hospitalidade. O programa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia e a Secretaria de Turismo.