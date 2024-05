Médicos do Hospital Municipal de Itatiaia declaram greve branca por de falta de pagamento - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Médicos do Hospital Municipal de Itatiaia declaram greve branca por de falta de pagamentoFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 03/05/2024 17:41

Itatiaia - Médicos do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros , em Itatiaia, declararam greve branca nesta sexta-feira (3). De acordo com os profissionais, eles estão sem salário há 3 meses.

A greve branca significa que os empregados param de trabalhar, mas continuam no local, em seus postos. Segundo os pacientes que estavam no Hospital nesta sexta, somente os casos de urgências estavam recebendo atendimento médico, o restante ficou esperando para ser atendido.

Ao todo são cerca de 30 médicos reivindicando o pagamento atrasado. O objetivo foi chamar a atenção do poder público para solucionar o problema.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Itatiaia, confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Itatiaia esclarece que não houve paralisação dos atendimentos médicos no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, nesta sexta-feira, 03 de maio. A equipe de plantão priorizou os casos de urgência e emergência, mantendo a rotina clínica, tanto do Pronto Socorro, quanto da Maternidade.

O Governo Municipal ressalta que dispõe de recursos financeiros para honrar os compromissos com os profissionais. Para efetuar o pagamento, depende seja votado o Projeto de Lei Nº 698/24 enviado para a Câmara, que trata do remanejamento de verbas, bem como do superávit de arrecadação, fontes de onde sairão os recursos para o pagamento dos profissionais."