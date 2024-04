Incêndio atinge parte alta do parque - Foto: Divulgação/ PNI

Publicado 18/04/2024 18:45

Itatiaia - O incêndio foi identificado pela rede de câmeras do Parque Nacional do Itatiaia nesta quarta-feira (17). As chamas estavam na parte alta do Parque.

O trabalho de conter o fogo foi da equipe de brigada da reserva. De acordo com informações da coordenação do Parque, eles começaram no fim da tarde e terminaram por volta das 22h.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio ou quantos hectares foram queimados.