Mulher abandona carro e provoca batida na via Dutra - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 18/04/2024 17:42

Itatiaia - A batida aconteceu na manhã desta quinta-feira (18) na altura do km 321 da Via Dutra, em Itatiaia, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a motorista do veículo bateu na mureta de proteção da rodovia e abandonou o carro para ir até o Hospital de Emergência de Resende buscar atendimento. Ela sofreu ferimentos leves e foi autuada pelo abandono do veículos e por não ter CNH.

Como o veículo em que ela estava ficou abandonado na Via Dutra, um ônibus não conseguiu desviar e bateu no carro. Ninguém ficou ferido.



Por conta da batida, o local ficou interditado por uma hora, mas foi liberado assim que os veículos foram retirados.