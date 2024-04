Moradores de Itatiaia reclamam de atendimento e falta de remédios no hospital da cidade - Foto: Divulgação/PMI

Moradores de Itatiaia reclamam de atendimento e falta de remédios no hospital da cidadeFoto: Divulgação/PMI

Publicado 16/04/2024 19:30

Itatiaia - Os moradores de Itatiaia reclamam da falta de medicamentos básicos, demora no atendimento, armários enferrujados e até falta de travesseiros no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, em Itatiaia.

Segundo eles, esse problema não é recente. Alguns já presenciaram armários enferrujados, outros demoraram cerca de quatro horas para serem atendidos.

O Hospital Municipal é o único da cidade que tem 30.908 habitantes, segundo o último levantamento realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Itatiaia sobre as questões acima. A Prefeitura Municipal de Itatiaia informou por nota que reitera seu compromisso com a transparência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

"Informamos que não há falta de medicamentos na farmácia. Nossos estoques estão devidamente abastecidos, garantindo o acesso da população aos medicamentos essenciais. Os atendimentos estão sendo conduzidos conforme o fluxo de pacientes, priorizando sempre a qualidade e a eficiência no cuidado com a saúde de todos."

A prefeitura disse ainda que a Administração Municipal vem desde o início da gestão trabalhando em melhorias na Saúde, inclusive no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros. Dentre elas constam novas enfermarias, novas Sala de Enfermagem, de Estabilização - com novos respiradores - e de Recuperação Pós Anestésica. A unidade recebeu recentemente vários equipamentos, entre eles três novos carrinhos de anestesia, um aparelho de raio-X móvel e arcos cirúrgicos.



"O hospital também recebeu um novo enxoval, com mais de quatro mil itens, como uniformes para enfermagem, jalecos, lençóis e fronhas, cobertores, camisolas para pacientes, toalhas e uniformes e aventais para o Centro Cirúrgico. Outra melhoria é o novo sistema de organização do fluxo de pacientes na entrada do pronto-socorro, que agora é informatizado. Seguimos contando com a colaboração de todos para a construção de uma saúde pública cada vez melhor."

Reclamações ou denúncias relacionadas aos serviços de saúde do município podem ser realizadas por meio da Ouvidoria da Saúde localizada dentro do Hospital Municipal, e a Ouvidoria do SUS, na Secretaria de Saúde. O telefone é (24) 3352-5671 e o e-mail ouvidoria.sus@itatiaia.rj.gov.br.