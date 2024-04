Publicado 15/04/2024 18:33

Itatiaia - Ao todo são 20 vagas para o curso de assistente de logística. A iniciativa foi desenvolvida através do Programa Pronatec Mulheres Mil.

O objetivo é oferecer qualificação profissional para mulheres que se encontram em vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e moradoras de locais com infraestrutura deficitária.

Mulheres com Ensino Médio incompleto, acima de 16 anos, em situação de violência ou vulnerabilidade podem se inscrever.



"Garantir que as mulheres em situação de violência doméstica e vulnerabilidade social tenham a oportunidade de realizar cursos técnicos e profissionalizantes é fundamental. É o primeiro passo para ter uma fonte de renda para independência financeira. Essa é uma importante parceria para nós", destacou a Secretária de Políticas para as Mulheres.

As inscrições abertas e vão até o dia 23, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que fica na Rua Coronel José Mendes Bernardes, nº 14, bairro Vila Paraíso.