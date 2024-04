Idoso sofre acidente de moto e se recusa a fazer teste de bafômetro - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 15/04/2024 18:22

Itatiaia - Acidente aconteceu na noite de domingo (14), na Via Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi na altura do km 322 em Itatiaia (RJ).



Ainda segundo a PRF, o idoso, de 68 anos, perdeu o controle da moto e atingiu o meio-fio da rodovia, provocando a queda. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado em R$ 2.934,70. Com isso, ele poderá ter a carteira de habilitação suspensa.



O motociclista ficou ferido e foi socorrido pela CCR Rio SP, concessionária que administra a Dutra. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade médica ainda não informou ao Jornal O Dia sobre o estado de saúde do paciente.



Ainda de acordo com a polícia, após a aplicação da multa, a moto foi removida para o pátio da Polícia Rodoviária Federal.