Publicado 17/04/2024 20:35

Itatiaia - A vacinação contra a gripe vai até 31 de maio em Itatiaia (RJ). A vacina da gripe está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município.

A Prefeitura Municipal pede atenção, já que essa vacina é da gripe é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano.



Público-alvo



- Pessoas de 60 anos e mais.

- Crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias.

Gestantes em qualquer idade gestacional.

- Puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto).

- Trabalhadores de saúde.

- Professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas.

- Trabalhadores de força de segurança pública e salvamento (policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais), forças armadas (membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica).

- Pessoas com deficiência permanente.

- Caminhoneiros de transporte de cargas, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso.

- Pessoas com comorbidades.