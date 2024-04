Van bate em muro e invade casa em Itatiaia - Foto: Jornal O Dia

Van bate em muro e invade casa em ItatiaiaFoto: Jornal O Dia

Publicado 24/04/2024 15:19

Itatiaia - Uma van da Prefeitura Municipal de Itatiaia, que transporta pacientes, invadiu uma casa na manhã desta quarta-feira (24) na cidade. O acidente aconteceu na Rua Juliana Campos Neves, no bairro Vila Esperança.

Segundo o morador da casa que foi atingida, apesar do barulho, ninguém da residência ficou ferido. O impactou causou um buraco no muro da casa e os destroços causaram o rompimento de um cano, que estava vazando água.

De acordo com a prefeitura, o veículo transportava pacientes do TFD (Transporte Fora Domicílio). Dentro da van havia somente duas pessoas, o motorista e um paciente, que sofreu uma lesão no nariz e foi levado para o hospital da cidade.

Ainda segundo a prefeitura, eles estão acompanhando a situação do paciente que sofreu lesão e as causas serão apuradas em conjunto com a empresa.