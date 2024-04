Parque Nacional do Itatiaia registra temperatura negativa - Foto: Divulgação/WS Clima

Publicado 22/04/2024 15:39

Itatiaia - O Parque Nacional do Itatiaia registrou a temperatura de -5,8°C na manhã deste domingo (21). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa foi a menor temperatura do ano no Brasil.



O registro foi feito pela câmera instalada na parte alta do parque a aproximadamente 2.450 metros de altitude. Já a medição da temperatura negativa foi feita pelo site Brasil Abaixo de Zero, por volta de 6h da manhã de domingo.



Com a chegada do outono, a expectativa é que seja cada vez mais comum registros de temperaturas negativas no parque, além de geadas.