Apicultor faz retirada de enxame de abelhas em Itatiaia - Foto: Divulgação/ PMI

Publicado 19/04/2024 21:07

Itatiaia - Técnicos da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Agricultura do município retiraram, nesta quarta-feira (17), um enxame de abelhas na Estrada do Parque Nacional do Itatiaia, no bairro Benfica.

Na última terça-feira (16), uma colmeia de abelhas já havia sido removida do telhado de um dos chalés. Para a retirada de todo o enxame, foi necessário adotar todos os procedimentos de segurança. Logo depois, as abelhas foram encaminhadas para um apiário.

Mas o trabalho ainda não acabou, segundo o apicultor responsável, dos 16 chalés, ainda existem seis com enxames. A principal orientação é manter distância e pedir ajuda aos técnicos.

Para solicitar um serviço de remoção de enxames em domicílios, é preciso ir à Prefeitura das 13 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. O setor de Protocolo fica na Praça Mariana Rocha Leão, 20, no Centro. O telefone de contato é (24) 3352 6777.