Publicado 02/05/2024 19:32

Itatiaia - A Prefeitura Municipal de Itatiaia informou nesta quinta-feira (2) que ampliou o público alvo da vacinação contra a gripe na cidade.

A recomendação veio do Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar para toda a população, disponibilizando vacinas para bebês acima de 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Segundo a prefeitura, as pessoas que apresentarem algum sintoma gripal deverão aguardar 30 dias do início dos sintomas ou o resultado Reator de COVID, assim como da dengue, para, então, se vacinar. Além disso, quem recebeu a vacina antes do dia 25 de março, com a cepa viral de 2023, deve se vacinar novamente.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar caderneta de vacinação e documento de identificação. O Centro de Imunização do município, fica na Avenida dos Expedicionários, número 425, próximo à sede da Secretaria de Saúde. O horário é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, sem intervalo de almoço, e nas demais unidades, de 8h às 12h e das 13h às 16h.