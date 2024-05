Publicado 08/05/2024 21:16

Itatiaia - Uma ação de agentes da delegacia de Itatiaia em conjunto com o 37º Batalhão da Polícia Militar prendeu uma mulher, de 44 anos, na noite de segunda-feira (6). A prisão aconteceu na Rua Sebastião Maia Souto, no bairro Vila Magnólia, em Itatiaia.

Segundo informações da Polícia Civil, ela foi localizada após investigações do serviço de inteligência. Contra ela havia um mandado de prisão condenatória desde 2010, quando foi presa por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ela foi encaminhada para a Delegacia de Itatiaia, onde foi presa e será levada para uma unidade do sistema prisional feminino do Estado do Rio de Janeiro.