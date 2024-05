Publicado 07/05/2024 19:15

Itatiaia - A Prefeitura Municipal de Itatiaia divulgou nesta terça-feira (7) que está realizando uma campanha para ajudar as mais de 850 mil pessoas afetadas no temporal que atingiu Rio Grande do Sul na última semana.

Estão sendo arrecadados cobertores, cestas básicas, ração para animais e água potável. Confira os pontos de doações na cidade.



SEDE DA PREFEITURA

Endereço: Praça Mariana Rochão Leão, 20, Centro

Horário: 08 às 17h.



ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PENEDO

Endereço: Rua Canto Verde, s/n, Penedo

Horário: 08 às 17h.



ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MAROMBA E MARINGÁ

Endereço: Rua Projetada, s/n, Estrada Maromba-Maringá

Horário: 08 às 17h.