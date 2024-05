Homem é preso por transportar ilegalmente nove gaiolas com pássaros silvestres - Foto: Divulgação/PRF

Homem é preso por transportar ilegalmente nove gaiolas com pássaros silvestresFoto: Divulgação/PRF

Publicado 22/05/2024 15:43

Itatiaia - A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta terça-feira (21) um homem, de 41 anos, que estava transportando pássaros silvestres. A prisão aconteceu na Via Dutra, em Itatiaia (RJ).

Segundo a PRF, eles encontraram nove gaiolas com os animais dentro de um veículo de passeio durante uma fiscalização. As aves eram da espécie "Coleirinho" e "Trinca-ferro". O homem foi questionado sobre a documentação, mas não apresentou o guia de trânsito animal, documento necessário para fazer esse tipo de transporte.

Ele explicou ainda que é motorista de aplicativo em Florianópolis e que recebeu mil reais dos criadores de aves que o contrataram para levar as aves até São Gonçalo e Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. O condutor informou ainda que os pássaros eram submetidos a uma espécie de "troca de genética", para que pudessem apresentar considerável melhora no desempenho, quando expostas a competições de canto.



Após consulta no sistema, a PRF verificou que essa seria a nona ocorrência do homem por crime ambiental. Além desse crime, ele também vai responder por adulteração de selo público, artigo 296 do Código Penal.



O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde todas as aves foram encaminhadas.