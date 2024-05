Publicado 20/05/2024 18:36

Itatiaia - Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal por porte ilegal de arma de fogo na noite de sábado (18). Prisão aconteceu na altura do km 324, na Via Dutra, em Itatiaia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a equipe de fiscalização de combate ao crime abordou um veículo com dois homens, de 37 e 41 anos. Quando os agentes realizaram a revista no carro, encontraram uma pistola calibre 380 sob o banco do motorista, com 11 munições, um revólver calibre 22, carregado com seis munições e no porta luvas do veículo, enroladas em uma meia, mais 16 munições calibre 22.

A ser questionado pelos policiais, o condutor informou que as armas pertenciam à sua irmã, que estava em outro veículo. A PRF encontrou no interior de uma mochila, os documentos de uma mulher e também um Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF).

Os agentes pediram para que o homem fizesse contato com a irmã e pedisse para que ela voltasse. Ela retornou ao local e os documentos foram confirmados. Porém, como nenhum dos dois homens tinham documentação de porte de armas, foram presos em flagrante.

Eles e o material apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Itatiaia e estão à disposição da justiça.