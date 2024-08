Publicado 09/08/2024 16:35

Itatiaia - Um idoso, de 72 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (9), por volta das 02h30, em Itatiaia (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 329 da Via Dutra.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi até o local depois de receberem um chamado de que o idoso teria sido atropelado na rodovia. No local a equipe constatou que a vítima havia sido atropelada e socorrida em estado gravíssimo pela equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, para o Hospital de Emergência de Resende.

O veículo que causou o acidente fugiu. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital enquanto recebia o atendimento. Além do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) da PRF, a ocorrência foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia que ficou responsável pela investigação do caso.