Publicado 07/08/2024 21:07

Itatiaia - Moradores de Itatiaia, que são beneficiários do Sindpass, têm até esta sexta-feira, dia 9 de agosto, para realizarem o recadastramento do cartão no município. O prazo teve início no dia 1 do mês.

Para realizar o cadastro é preciso ir presencialmente na Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda e apresentar documento de identificação do aluno e do responsável, comprovante de residência e declaração atual da instituição de ensino.

As recargas devem ser feitas no mesmo local que é feito o cadastro. A sede fica na Avenida dos Expedicionários, número 575, no Centro. O horário de funcionamento é das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30.



Para outra informações os telefones são: (24) 3352-6703 e (24) 3352-4624. O e-mail é itatiaia.sine@gmail.com