Publicado 01/08/2024 11:49

Itatiaia - Depois da audiência de custódia, realizada na tarde de quarta-feira (31), a Justiça decidiu transformar em prisão preventiva a detenção em flagrante do jovem de 21 anos, acusado de matar um sargento da Polícia Militar em Itatiaia (RJ).



Apesar do Ministério Público ter argumentado a favor da liberdade provisória, citando "ausência de flagrante", a Justiça considerou que havia "provas informativas suficientes que demonstram a ocorrência do crime descrito nos autos e indícios suficientes de autoria pelo acusado". Durante a audiência, foram mencionadas fotos do suspeito com armas, publicadas em redes sociais, que, de acordo com o juiz, indicam uma ligação estável com uma facção criminosa.



O jovem também é suspeito de outro homicídio no bairro Cidade da Alegria, em Resende (RJ), onde supostamente está envolvido no tráfico de drogas. Ele havia sido preso na segunda-feira (29), suspeito de participação no crime e a Polícia Civil continua as investigações para identificar e capturar outros suspeitos envolvidos no crime.

Relembre o caso

Vanderlei da Silva Pereira, sargento do 37º Batalhão da Polícia Militar de Resende, foi morto à tiros na noite de quinta-feira (25), em Itatiaia (RJ). Segundo imagens da câmera de segurança, cinco homens armados com fuzis desceram de um carro branco e atiraram contra o policial.

De acordo com a PM, foram efetuados pelo menos 50 disparos e 25 atingiram o agente. Depois de atirarem, os suspeitos fugiram da cena do crime em alta velocidade e horas depois, o carro usado por eles foi encontrado abandonado e incendiado.



Uma equipe da perícia foi chamada para levantar informações que pudessem ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda (RJ). No local, foram apreendidas 108 munições, sendo a maior de parte de calibres 556 e 9 milímetros.



O sargento tinha 40 anos, estava na corporação desde abril de 2011 e fazia parte do 37º BPM (Resende). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.