Publicado 29/07/2024 20:31

Itatiaia - O show de Ney Matogrosso no Festival Sesc de Inverno, que estava marcado para este domingo (28) em Penedo, Itatiaia (RJ), teve que ser cancelado devido a problemas de saúde do artista. O cantor já se encontrava na região para o evento e lamentou o cancelamento.

Como substituta, o Festival Sesc de Inverno anunciou a cantora Adriana Calcanhotto. Ela se apresentará às 21h no campo do distrito, onde o festival está ocorrendo desde sábado (27). A organização do festival planeja reagendar a apresentação de Ney Matogrosso para uma nova data.

Durante seu show, Adriana Calcanhotto interpretou músicas de seu novo álbum, como "Prova dos 9", "Pra lhe dizer" e "Larga tudo", além de clássicos como "Vambora" e "Maresia".