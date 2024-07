Publicado 18/07/2024 21:43

Itatiaia - Moradores do bairro Vale dos Reis, em Itatiaia (RJ), poderão vacinar seus pets nesta sexta-feira (19). A vacina antirrábica animal é uma medida essencial para a saúde pública e a proteção dos animais de estimação. A imunização vai acontecer a partir das 9hrs.

A raiva é uma doença viral grave, geralmente fatal, que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo humanos. Ela é transmitida pela saliva de animais infectados, geralmente através de mordidas. O processo de vacinação é simples e rápido, consistindo na injeção da vacina no animal por um veterinário qualificado.



A primeira dose da vacina deve ser aplicada quando o animal tem entre 12 e 16 semanas de idade, com reforços anuais para garantir a imunidade contínua. Além de proteger o próprio animal, a vacinação é uma barreira crucial contra a propagação da raiva para os humanos, que pode ocorrer através do contato com animais infectados.