Publicado 15/07/2024 12:35

Itatiaia - O último dia para se inscrever no curso de libras em Itatiaia (RJ) é nesta segunda-feira (15). O projeto, chamado "Mãos em Movimento" tem como objetivo promover o interesse pelo assunto e ensinar a linguagem para os moradores.





Segundo a prefeitura, as vagas são limitadas e terão duas turmas: de 15h às 16h30 e das 19h às 20h30. Libras é a sigla para Língua Brasileira de Sinais e uma língua visual-gestual utilizada pela comunidade surda no Brasil para comunicação e interação, sendo reconhecida como um meio de comunicação e expressão pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.Essa linguagem possui sua própria gramática e estrutura linguística, sendo uma língua completa e complexa, fundamental para promover a inclusão social e cultural das pessoas surdas.