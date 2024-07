Publicado 08/07/2024 20:54

Itatiaia - A partir desta segunda-feira (8), a Secretaria de Administração de Itatiaia disponibilizou uma linha municipal de ônibus que vai fazer o transporte público entre Itatiaia x Maromba.

Os coletivos vão sair de Itatiaia com destino a Maromba às 10h e 15h15, com o retorno de Maromba em direção ao Centro do município às 12h20 e 17h20.

O decreto n° 4.536, de 07 de junho deste ano, estabelece inicialmente o valor da passagem em R$ 7 para todos os usuários, durante 90 dias, a partir da publicação do dispositivo legal.

Os passageiros que residem no município terão este período para se cadastrar e receberem uma carteirinha, sendo beneficiados com a tarifa social do transporte público.

Após este prazo, a tarifa dos usuários que não se cadastrarem será de R$ 12,90. Quem mora na região de Maromba, Maringá e Vales pode se cadastrar na sede da Administração Regional de Maromba / Maringá.

Os documentos necessários são RG, CPF e um comprovante de residência.