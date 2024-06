Publicado 26/06/2024 16:26

Itatiaia - Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado no início da noite desta quarta-feira (25), na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na altura do km 303, em frente ao Posto Fiscal de Nhangapi.

Segundo a Prefeitura Rodoviária Federal, uma equipe foi acionada pela Operação Foco do Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi por perceberem um condutor visivelmente embriagado. Ao chegarem no local, os policiais identificaram o homem, de 29 anos, e constataram que ele estava alterado.

Conforme os agentes apuraram, ele teria perdido o controle do veiculo em frente ao posto fiscal, atingindo um cone, depois colidido com a roda dianteira direita no meio-fio e estourando o pneu. Mesmo assim o condutor continuou transitando e entrou no posto fiscal pela saída, trafegando na contramão e quase colidindo nos caminhões que estavam passando.

O condutor confirmou à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e ao ser submetido ao teste do etilômetro obteve-se o resultado de 0,71 mg/L. A PRF também constatou que a Carteira Nacional de Habilitação do condutor estava vencida.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão o indivíduo por embriaguez ao volante e a ocorrência apresentada na 99ª DP de Itatiaia. O veículo foi removido para o pátio da PRF de Floriano e aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 3.423,40.