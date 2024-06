300 hectares são atingidos por incêndio na Parte Alta do Parque Nacional do Itatiaia - Foto: Divulgação/PNI

Itatiaia - O combate ao incêndio no Parque Nacional do Itatiaia (PNI) continua nesta quinta-feira (20). Este é o sétimo dia que brigadistas estão em campo para apagar o fogo, que atingiu 300 hectares na parte alta do local.



A previsão, até então, era de que o local ficaria fechado até ontem, mas entre a madrugada de terça para quarta-feira houve uma piora em alguns focos que são de difícil acesso. De acordo com a organização do parque 25 combatentes estão em campo nesta quarta e 28 atuando na logística da ação.



O incêndio começou por volta das 14h de sexta-feira (14), e segundo a gestão do Parque Nacional do Itatiaia, depois de uma nova análise, foi confirmado que o fogo atingiu aproximadamente 300 hectares.



O gestor do Parque, Felipe Mendonça, informou que foi feita uma atualização em relação ao perímetro da área afetada no incêndio a partir de imagens de satélites do dia 19 de junho. "200 hectares era uma estimativa feita durante a operação com informações de campo do locais, sem medição. 300 hectares é uma medição preliminar mais precisa. Essas imagens só saem a cada 5 dias, a outra era do dia 14, antes do início do incêndio.", conclui Felipe.

A gestão da reserva informou ainda que foi aberto um procedimento administrativo interno para apurar as causas do incêndio no Ministério Público Federal (MPF) de Resende. Segundo o MPF, eles receberam diversas representações e já estão investigando tanto na esfera criminal como na área cível.

Por conta do combate contínuo, a visitação da Parte Alta continua suspensa até domingo, dia 23 de julho.