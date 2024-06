Parque Nacional do Itatiaia registra temperatura negativa - Foto: Demilson Rodrigues

Parque Nacional do Itatiaia registra temperatura negativaFoto: Demilson Rodrigues

Publicado 13/06/2024 16:34

Itatiaia - Pela quarta vez no ano, o Parque Nacional do Itatiaia registra temperatura negativa e a menor em todo o país. De acordo com a direção do local, o termômetro marcou -9,2ºC por volta de 5h desta quinta-feira (13).

A estação meteorológica que marcou a temperatura negativa fica localizada a aproximadamente 2.450 metros de altitude. Com o frio, a vegetação ficou coberta com gelo e um córrego, localizado a 2.380 metros de altitude, congelou e placas de gelo se formaram sob a água.





O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro do país, fundado em 1937. O local é conhecido por moradores e turistas de todo o mundo, principalmente pelas baixas temperaturas registradas nessa época do ano. A expectativa é que, durante o inverno, esse tipo de registro seja cada vez mais comum.