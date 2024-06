Polícia prende motociclista em flagrante por dirigir embriagado na Via Dutra - Foto: Divulgação/PRF

Polícia prende motociclista em flagrante por dirigir embriagado na Via DutraFoto: Divulgação/PRF

Publicado 13/06/2024 11:43

Itatiaia - Um motociclista foi preso em flagrante por dirigir embriagado na tarde de quarta-feira (12) na Via Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu na altura do km 317, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava realizando uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico quando uma moto chamou atenção dos agentes, que decidiram abordar o condutor do veículo.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte cheiro de álcool no hálito do motociclista e fizeram o teste etílico, também conhecido popularmente como bafômetro. Com o resultado, foi constatado que o homem estava embriagado. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa é crime e pode levar a detenção de seis meses a três anos.

Ainda, durante verificação nos sistemas, a polícia constatou que esse mesmo homem, de 38 anos, já fora flagrado em outras três ocorrências de uso de bebida alcoólica na condução de veículos.

Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Itatiaia. Além da prisão pelo crime cometido, foi aplicada a devida multa de trânsito por dirigir sob efeito de álcool no valor de R$ 2.934,70 e poderá ter a CNH suspensa.