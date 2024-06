Três homens são presos e um adolescente apreendido em Itatiaia - Foto: Divulgação/PM

Três homens são presos e um adolescente apreendido em ItatiaiaFoto: Divulgação/PM

Publicado 05/06/2024 19:25

Itatiaia - Três homens foram presos e um adolescente apreendido na noite desta terça-feira (4) depois de um tiroteio, em Itatiaia (RJ). Caso aconteceu em uma localidade conhecida como Vale do Ermitão, em Penedo.



De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de que homens estavam vendendo drogas nesta localidade. Uma equipe do Serviço Reservado ficou em vigilância e perceberam a movimentação de quatro indivíduos não identificados comercializando entorpecentes.

Imediatamente equipes se aproximaram para abordar os indivíduos e foram surpreendidas por disparos de arma de fogo. Eles revidaram e houve confronto. Após o o tiroteio acabar, um dos suspeitos foi encontrado baleado no braço. Ele foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, onde passou por atendimento médico, e foi liberado.



Os outros dois homens e um adolescente foram encontrados no local. Com eles, a polícia apreendeu 106 cápsulas de cocaína, 49 trouxinhas de erva seca e três celulares.



Os três homens, o adolescente e todo material foram encaminhados para a delegacia de Itatiaia. O adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e os homens foram presos e vão responder por tráfico de drogas. Todos estão à disposição da Justiça.