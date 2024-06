Publicado 31/05/2024 21:59

Itatiaia - Pela terceira vez do ano, o Parque Nacional do Itatiaia registrou a menor temperatura do ano no Brasil na manhã desta sexta-feira (31).

De acordo com a estação meteorológica não oficial, localizada a 2.450 metros de altitude, na parte alta do Parque, a temperatura registrada às 6h50 foi de -8,5°C.

Em razão do frio, agulhas de gelo tomaram conta do cenário do Parque Nacional e um córrego congelou pelo segundo dia consecutivo.

Com as câmeras instalados na parte alta da reserva, será possível ver, de casa, a paisagem congelada, se esfriar nos próximos dias. Os equipamentos foram colocados em pontos estratégicos do parque há dois anos para monitoramento de incêndios florestais, e possibilitam que as pessoas vejam o cenário e a temperatura do local de qualquer lugar do mundo