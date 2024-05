Publicado 24/05/2024 16:37

Itatiaia - As inscrições para o Curso de Inclusão Digital para Idosos estão abertas em Itatiaia (RJ). Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Itatiaia, em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda da cidade.

O objetivo é apresentar o universo digital, principalmente para a faixa etária entre 50 e 70 anos de idade e dessa forma, fazer com que os moradores se sintam seguros em utilizar a tecnologia. Segundo a prefeitura, o conteúdo das aulas será dinâmico, para que todos consigam entender e acompanhar cada etapa. Aprender a se conectar, explorar e navegar com segurança de forma lúdica, divertida e cheia de aprendizado, é o foco do projeto.

Além de aprenderem sobre o mundo virtual, a ação é uma forma de melhorar o nível de inclusão digital dos idosos e incentivá-los a partilharem seus conhecimentos com seus pares. Ainda de acordo com o governo municipal, o curso busca aperfeiçoar os conhecimentos tecnológicos utilizando os próprios celulares. Esse é um método de democratizar o acesso à informação, ajudando na inclusão digital e social.

Quem estiver interessado pode realizar o cadastro na Academia da Saúde do bairro Vila Odete. É necessário preencher um formulário com algumas informações pessoais como nome, endereço, CPF, RG, data de nascimento, e-mail e telefone. Não tem limite de inscrições e as aulas vão acontecer às segundas e sextas-feiras, de 8h às 9h.