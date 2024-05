Publicado 22/05/2024 16:35

Itatiaia - Um carro furtado foi recuperado na noite desta terça-feira (21) em Itatiaia (RJ). Caso aconteceu na altura do km 324 da Via Dutra.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito estava realizando uma ronda de policiamento ostensivo dinâmico, quando avistaram um veículo com placa de São Paulo e decidiram abordá-lo.

Dentro do carro havia o condutor, de 61 anos, e o passageiro, de 62 anos. Após os agentes realizarem uma pesquisa no sistema, constataram que o veículo estava com um registro de furto no dia 10 de agosto de 2022 na capital.

Ao serem questionados sobre o carro, o condutor informou que havia sido alugado pela empresa onde trabalha, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse o que estava alegando.

Dessa forma, os dois foram presos e o caso registrado na Delegacia de Itatiaia.