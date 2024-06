Publicado 31/05/2024 21:58

Itatiaia - Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta quinta-feira (30), um homem, de 47 anos, por dirigir embriagado. Caso aconteceu na Via Dutra, na altura do km 324, em Itatiaia (RJ).

De acordo com a PRF, o condutor foi abordado durante uma fiscalização próximo ao posto de Barreira Fiscal, por volta de 20h30. Segundo os agentes, o homem apresentava alterações aparentes.

Durante a abordagem, os policiais sentiram um forte odor de álcool no hálito do motorista, enquanto conversava com eles. Ele realizou o exame de etilômetro, conhecido como bafômetro, que constatou alteração. De acordo com o equipamento, ele havia ingerido 0,37 mg/l de álcool.

O homem foi preso en flagrante por embriaguez ao volante e encaminhado para a delegacia de Itatiaia.