Publicado 29/05/2024 21:01

Itatiaia - Um motorista de aplicativo foi feito refém por três bandidos durante um assalto, na madrugada desta quarta-feira (29), em Itatiaia (RJ). Caso aconteceu na Avenida Waldemar Bernardes, no bairro Jardim Paineiras.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista recebeu uma solicitação de corrida do aplicativo do endereço acima com destino para Resende. Assim que chegou ao local, um dos suspeitos entrou primeiro no veículo e logo em seguida, os outros dois.

Segundo o motorista, de 38 anos, quando ia iniciar o percurso, dois dos três bandidos apontaram armas para a cabeça dele e anunciaram o assalto. A partir desse momento, o condutor do carro foi colocado no porta-malas. Os criminosos trafegaram por cerca de 1 horas dessa forma, até parar na Estrada Fazenda da Serra. Os bandidos mandaram o motorista descer do veículo, andar para o meio de uma área de mata e ajoelhar.

Em depoimento, a vítima informou que a arma do bandido que tentou atirar falhou e não disparou. O criminoso pediu uma arma emprestada para os comparsas, que negaram. Em seguida, os três fugiram com o carro e dois celulares.

O motorista conseguiu chegar às margens da Via Dutra, pegou carona com um caminhoneiro para a casa, e foi à Delegacia de Itatiaia registrar o boletim de ocorrência. Dois dos três suspeitos, foram presos na Rua João Vitorino Vieira, no bairro Vila Odete, em Itatiaia (RJ). A Polícia ainda procura um terceiro, ainda não identificado, que está sendo procurado.



Segundo a polícia, assim que foram presos, os suspeitos informaram onde estava o veículo, que foi recuperado. O caso foi registrado na delegacia da cidade, que está investigando o crime.