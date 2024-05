Publicado 27/05/2024 21:22

Itatiaia - Moradores de Itatiaia (RJ) estão reclamando de problemas para entrar em contato com a prefeitura da cidade. De acordo com os relatos, eles não conseguem ligar para alguns setores do governo municipal, já que diversas linhas de telefonia estão fora de operação.

Segundo a Prefeitura Municipal de Itatiaia, essa falha no contato é devido a alta incidência de furto de cabos da rede OI e a alternativa para o problema, que está impactando diretamente na qualidade do serviço prestado pela operadora, é mudar o sistema de telefonia fixa para internet. Ou seja, o objetivo dessa transição é modernizar a forma de comunicação entre a população e o governo municipal.



De acordo com a Divisão de Informática, repartição vinculada à Secretaria Municipal de Administração, apesar da mudança para o novo sistema, que utiliza a internet, os números dos telefones da Prefeitura vão permanecer os mesmos.



Ainda segundo a prefeitura, a operadora vai providenciar a substituição dos aparelhos, já que os modelos atuais não são compatíveis como o sistema que será adotado pela operadora.

Por fim, a Prefeitura informou que está aguardando a OI fazer a entrega dos novos telefones para regularizar a situação e disponibilizar novamente o contato telefônico para os moradores.