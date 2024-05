Evento Desenvolve RJ e Empreenda+Mulher acontece nesta terça em Itatiaia - Foto: Jornal O Dia

Evento Desenvolve RJ e Empreenda+Mulher acontece nesta terça em ItatiaiaFoto: Jornal O Dia

Publicado 28/05/2024 22:22

Itatiaia - Na tarde desta terça-feira (28), Itatiaia recebeu o Desenvolve RJ e o Empreenda+Mulher, que são uma parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras das cidades. O encontro aconteceu na Casa de Pedras, em Penedo, Itatiaia (RJ), e contou com a presença de autoridades locais e estaduais.

Esta é a terceira edição do ano do evento, que tem como objetivo gerar oportunidades, apresentar resultados, incentivar os empreendedores locais, movimentar a economia e acelerar a jornada das mulheres nos negócios. O Desenvolve RJ já movimentou aproximadamente 200 milhões de reais em negócios futuros.

Durante a programação desta terça-feira, teve uma rodada de negócios e créditos com empresas do Cluster Automotivo, como Volkswagen, Hyundai, Jaguar Land Rover e a área de compras da Prefetura de Itatiaia. Além disso, teve também um espaço para compartilhar ideias e pensamentos sobre o protagonismo das mulheres no empreendedorismo, tema do Empreenda+Mulher.

Segundo a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, o empreendedorismo é uma importante estratégia de autonomia econômica para as mulheres. Hoje, o estado do Rio de Janeiro tem a maior proporção de mulheres à frente de negócios no Brasil, com 941 mil mulheres comandando um empreendimento. Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, 38% dos empreendimentos no estado são liderados por mulheres, ultrapassando a média nacional, de 34%.



A Luciana Cavallari, secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia, também participou do evento e compartilhou, durante a mesa de inspiração, contando sobre o trabalho que desempenha para combater a violência contra a mulher. Segundo ela, a independência financeira é o caminho mais rápido e eficaz para que muitas mulheres possam sair de relacionamentos abusivos.