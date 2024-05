Publicado 29/05/2024 21:53

Itatiaia - A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itatiaia, divulgou nesta terça-feira (28) o início das aulas do Coral na Melhor Idade. Apesar de já terem começado, quem tiver interesse em participar ainda pode se inscrever.

Segundo a prefeitura, essa é uma jornada de conexão e bem-estar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Moradores com idade igual ou superior a 60 anos podem participar. O curso acontece no CCI (Centro de Convivência para a Pessoa Idosa). Ainda de acordo com o governo municipal, Coral na Melhor Idade não é só sobre música, mas sobre criar laços, reduzir ansiedade e estresse, e fortalecer nosso sistema imunológico do público-alvo.

As aulas são voltadas para idosos em situação de vulnerabilidade social. Para se inscrever é necessário procurar a recepção e agendar uma avaliação com a psicóloga Isnéa.

Para mais informações, a prefeitura disponibilizou o telefone (24) 3352-3434.