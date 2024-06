Carro entra na contramão e deixa seis feridos na Via Dutra - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 03/06/2024 15:01

Itatiaia - Um carro entrou na contramão da Via Dutra na manhã deste domingo (2) e deixou seis pessoas feridas. Acidente aconteceu na altura do km 323, em Itatiaia (RJ).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo entrou na contramão da rodovia, causando uma colisão frontal com um carro, que transportava um casal. Logo em seguida, um outro carro, com quatro pessoas, não conseguiu desviar do acidente e bateu.

Todos os envolvidos nas duas batidas ficaram feridos. O motorista de um dos carros recusou o atendimento médico, os outros foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Itatiaia.

Ainda segundo a PRF, as três pessoas que estavam no veículo que entrou na contramão fugiram, deixando o carro no local e sem prestas nenhum socorro às vítimas. Em razão disso, a polícia informou que o carro foi apreendido e o motorista multado no valor de R$ 1.956,05 por fuga do local do acidente, licenciamento vencido e mau estado de conservação e segurança dos pneus.

Sair sem prestar socorro é uma infração gravíssima de 7 pontos e é auto suspensiva, ou seja, independentemente da pontuação ela gera a suspensão da CNH.

O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia como lesão corporal na direção de veículo automotor, com o agravante de deixar de prestar socorro. A Polícia Civil ainda está investigando para identificar o condutor do veículo.