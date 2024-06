Publicado 03/06/2024 17:09

Itatiaia – O Parque Nacional do Itatiaia informou nesta segunda-feira (3), que algumas trilhas da parte alta ficarão interditadas neste e no próximo fim de semana. De acordo com a coordenação da reserva, a interdição vai acontecer no Pico das Agulhas Negras e o Maciço das Prateleiras.

Por conta do estágio de montanhas dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), nos dias 6, 7, 13 e 14 de junho, quintas e sextas-feiras das próximas duas semanas, esses dois pontos turísticos estarão fechados para visitantes.

Essa época do ano é considerada alta temporada no Parque Nacional do Itatiaia, em razão da falta de chuvas e boa visibilidade para realizar trilhas, mas quem estiver interessado em conhecer o local, terá que aguardar os próximos finais de semana.

O Parque Nacional de Itatiaia fica na Serra da Mantiqueira, a parte alta da reserva fica a 2.700 metros de altitude, com entrada próxima à Garganta do Registro. O telefone para contato é o (24) 3352-1292.