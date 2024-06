Publicado 11/06/2024 17:12

Itatiaia - Homem é morto a tiros na manhã desta terça-feira (11), em Itatiaia (RJ). Caso aconteceu na Rua Projetada, no bairro Vila Maia, com marcas de tiros pelo corpo. As informações são da Polícia Militar.

Segundo a PM, os policiais foram acionados por volta de 5h da manhã desta terça para verificar denúncia de um possível corpo encontrado na localidade. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o corpo da vítima. Após analisarem, eles identificaram o homem, de 31 anos de idade.

Ainda segundo a polícia, o corpo estava com marcas de tiro, cinco nas costas e um na nuca. Uma equipe da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) foi chamada para ajudar os agentes nas investigações e em seguida o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Esse caso foi registrado na delegacia de Itatiaia, que está investigando as circunstâncias do crime.