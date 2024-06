PRF apreende 200 kg de maconha dentro de carro - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 10/06/2024 20:52

Itatiaia - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 200 kg de maconha dentro do porta-malas de uma carro na noite deste domingo (9). A apreensão aconteceu depois de uma perseguição da PRF na Via Dutra, em Itatiaia (RJ).

De acordo com informações da polícia, agentes do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) estavam realizando fiscalização na altura da praça de pedágio, quando deram avistaram o veículo e deram ordem de parada. O condutor não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

A partir da fuga, começou a perseguição. O veículo saiu da Via Dutra em direção à entrada de Penedo, em Itatiaia, mas bateu em um muro. O motorista conseguiu sair do carro e fugiu.

Durante as buscas no veículo, a PRF encontrou, dentro do porta-malas do carro, 212 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 200 kg.



O caso foi registrado na Delegacia de Itatiaia, onde o material foi encaminhado.