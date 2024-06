Caminhão tomba e derrama álcool na pista em Itatiaia - Foto: Divulgação

Publicado 05/06/2024 20:26

Itatiaia - Um veículo que transportava conteúdo altamente inflamável tombou na manhã desta quarta-feira (5), na Via Dutra, em Itatiaia (RJ).

De acordo com a Prefeitura Municipal, o produto era álcool e escorreu para uma galeria de água que passa embaixo da sede da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que fica na Rua Vitória Sócrates, no bairro Vila Martins.

Após o tombamento, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local do acidente e contou com a ajuda do Agrupamento Operacional de Produtos Perigosos. Ainda segundo a prefeitura, dois caminhões-pipa, com 15 mil litros de água, foram enviados para dar suporte aos bombeiros.

Agentes da secretaria de Ordem Pública fizeram o isolamento das áreas próximas para evitar que as pessoas se aproximassem do caminhão e do conteúdo derramado. Além disso, o Instituto Estadual do Ambiente e a secretaria de Meio Ambiente da cidade acompanharam de perto toda a situação.



Segundo a prefeitura de Itatiaia, a sede da secretaria de Habitação e Regularização Fundiária ficou fechada e sem expediente nesta quarta-feira para a segurança de todos os funcionários e moradores.



Até a publicação desta reportagem, não há informações de feridos.