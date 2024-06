Publicado 17/06/2024 20:22

Itatiaia - Um homem foi preso por dirigir embriagado na manhã desta segunda-feria (17). O caso aconteceu na Avenida Finlândia, em Penedo, Itatiaia (RJ).



De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar um acidente de trânsito com vítima. Ao chegar no local, a polícia se deparou com um carro capotado, mas não localizou nenhuma pessoa ferida ou testemunhas.

Em seguida o Corpo de Bombeiros foi acionado. Ainda no local do acidente, a equipe encontrou uma mochila com um crachá do veículo registrado na empresa Michelin, que possibilitou a identificação de um dos envolvidos. A polícia fez contato em todos os hospitais da região, porém em nenhum desses locais teve a entrada de qualquer vítima de acidente de trânsito.

Por fim, a guarnição em deslocamento até a UPA de Penedo avistou um elemento caído próximo a um ponto de ônibus. Ao checar, os agentes verificaram que o homem era o condutor do veículo acidentado.

Segundo a polícia, ele estava com pequenas escoriações, confusão mental e andar cambaleante. Ainda de acordo com a PM, ele foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia, já que apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi preso e vai responder por dirigir embriagado. O veículo foi removido pelo irmão dele.