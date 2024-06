Publicado 14/06/2024 19:50

Itatiaia - Um incêndio atingiu a parte alta do Parque Nacional do Itatiaia na tarde desta sexta-feira (14). De acordo com informações da direção do local, as chamas começaram por volta de 15h, quando os bombeiros foram acionados.

A área afetada fica próxima ao Posto Marcão, na Parte Alta do Parque, mais conhecida como Morro do Couto, em Itatiaia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do parque estão no local ajudando no combate às chamas.

A causa ainda não foi identificada, mas funcionários acreditam que o incêndio foi causado pelo tempo seco. Ainda segundo a direção do Parque Nacional do Itatiaia, após as chamas serem controladas, vão instaurar um procedimento para identificar a causa.