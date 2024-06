Combate ao incêndio continua na parte alta do PNI - Foto: Divulgação/ PNI

Combate ao incêndio continua na parte alta do PNIFoto: Divulgação/ PNI

Publicado 19/06/2024 18:02 | Atualizado 19/06/2024 18:03

Itatiaia - Combatentes localizaram um foco de incêndio próximo à Pedra do Camelo na manhã desta quarta-feira (19), na Parte Alta do Parque Nacional do Itatiaia (PNI). Durante este mesmo período, a reserva registrou -11,8°C, sendo, mais uma vez, recorde de temperatura negativa no ano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as queimadas estão controladas, mas ainda há pontos de calor em áreas de difícil acesso. Segundo informações da gestão do PNI, durante a madrugada de terça para quarta-feira houve uma piora em alguns focos na face sul do Morro do Couto, de difícil acesso. Com isso, brigadistas do ICMBio, IBAMA e Brigada voluntária Esquadrão Guará, fizeram o acesso e combate por terra, ao passo que duas aeronaves, uma do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e outra do Exército Brasileiro, apoiaram com uso do Bumbi Bucket, equipamento que lança água.

Outras equipes fizeram rescaldo e monitoramento em outras linhas para evitar que possíveis reignições ganhassem força. Ao todo 36 brigadistas atuaram em campo, enquanto 28 pessoas ficaram responsáveis pela parte da logística das ações nesta quarta-feira.



O incêndio começou na sexta-feira (14) à tarde e até o momento, aproximadamente 200 hectares foram atingidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, agora o objetivo é encontrar, por meio de drones, pontos de calor por baixo da copa das árvores para evitar que as chamas se alastrem.



A gestão do Parque Nacional do Itatiaia informou que aguarda a realização da perícia técnica para determinar causas do incêndio e que o ICMBio está fazendo vistorias nos locais afetados levantando as perdas materiais ocasionados pelo incêndio para juntar aos autos do processo.



A visitação da Parte Alta segue suspensa até esta quinta-feira (20).