Parte Alta do PNI registra temperatura negativa na madrugada desta terça-feiraFoto: Jornal O Dia

Publicado 18/06/2024 17:01

Itatiaia - Parque Nacional do Itatiaia (PNI) registrou a quarta temperatura negativa do ano no Brasil na madrugada desta terça-feira (18). O recorde foi de -11ºC, segundo a estação meteorológica localizada próxima à nascente do Rio Campo Belo, na parte alta do parque.

De acordo com a administração do local, a área está localizada numa região de campos de altitude, acima de 2.500 metros, com uma vegetação bastante seca devido à época do ano e às poucas chuvas ocorridas nos últimos tempos. Também nesta área está situado o Pico das Agulhas Negras, ponto mais alto do Estado do Rio de Janeiro e o quinto mais alto do Brasil.

Combate ao fogo

Desde a última sexta-feira (14), combatentes estão em campo para apagar focos de incêndios na parte alta do parque. O incêndio começou por volta das 14 horas de sexta, próximo ao Morro do Couto e à portaria, localidade conhecida como Posto Marcão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação nesta terça-feira (18) está controlada, mas os trabalhos continuam.

A área afetada até o momento abrange aproximadamente 200 hectares. E por questões de segurança, a visitação na Parte Alta do parque continuará suspensa pelo menos até quarta-feira.



O Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro do Brasil, completou 87 anos no dia do início do incêndio. Protege uma parte importante da Mata Atlântica na Serra da Mantiqueira, abrangendo o sul fluminense e sul de Minas, e recebe cerca de 150 mil visitantes por ano.