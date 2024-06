Depois de nove dias de combate, incêndio está extinto no PNI - Foto: Divulgação/ PNI

Publicado 24/06/2024 21:22 | Atualizado 24/06/2024 21:22

Itatiaia - A gestão do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) informou nesta segunda-feira (24) que a parte alta do local está aberta para visitação, depois de 9 dias fechada, em razão do incêndio que se alastrou na localidade.

Os combatentes que estavam desde o dia 14 de junho monitorando as áreas do PNI fizeram uma análise e constataram que agora não há qualquer risco para a população.



O fogo começou na tarde de sexta-feira (14) nas proximidades do Morro do Couto e da portaria da parte alta (Posto Marcão), a 2.500 metros de altitude. Nessa época do ano, o parque é muito visitado pelos registros das menores temperaturas do Brasil, mas por conta desse fato e da vegetação seca, os incêndios são mais comuns.



Ainda segundo a administração do parque, cerca de 300 hectares foram atingidos pelas chamas. Essa informação foi calculada através de imagens de satélites feitas na última quarta-feira (19).



Para descobrir o que provocou o incêndio, a gestão do Parque Nacional do Itatiaia informou que abriu um procedimento no Ministério Público Federal (MPF) de Resende. O MPF informou que vem acompanhando e que "recebeu diversas representações e já está investigando tanto na esfera criminal como na área cível".