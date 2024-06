Combate ao fogo continua no Parque Nacional do Itatiaia - Foto: Divulgação/ PNI

Publicado 21/06/2024 18:39

Itatiaia - O incêndio no Parque Nacional do Itatiaia (PNI) completa uma semana nesta sexta-feira (21). O fogo está controlado e cercado, mas como ainda há pontos de calor, os combatentes continuam em campo para apagar as chamas.

O fogo começou na última sexta-feira, dia 14 de junho, na parte alta do Parque, próximo ao Morro do Couto, por volta de 14h. Desde então, dezenas de brigadistas estão se revezando para apagar o incêndio, que já atingiu aproximadamente 300 hectares.

De acordo com as últimas informações da gestão da reserva, nesta sexta-feira 21 combatentes do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro permaneceram trabalhando por terra até a completa extinção do incêndio.

Um processo administrativo foi aberto pelo ICMBio no Ministério Público Federal de Resende (RJ) para apurar as causas do incêndio.