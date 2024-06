Publicado 24/06/2024 21:49

Itatiaia - A Prefeitura Municipal de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de Imunização, divulgou nesta segunda-feira (24) o balanço da campanha contra poliomielite, realizada no último sábado (22), em Itatiaia (RJ).

De acordo com as informações, 209 crianças foram vacinadas e outras 30 tiveram a carteira de vacinação atualizada. Além disso, outras 73 foram imunizadas contra o vírus da Influenza. O público-alvo da campanha foi crianças de 1 a 04 anos, 11 meses e 29 dias.

O Dia D de vacinação aconteceu no Centro de Imunização do município, que fica na Avenida dos Expedicionários, número 425, próximo à sede da Secretaria de Saúde, e nas demais unidades de saúde, das 9h às 15h30.

Os pais ou responsáveis ainda podem vacinar as crianças que se encaixarem na faixa etária acima, já que a campanha contra a poliomielite vai seguir no município até o dia 28 de junho. Para receber o imunizante é necessário levar documento da criança (CPF ou cartão nacional do SUS) e Cartão ou Caderneta de Vacina.