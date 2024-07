Publicado 02/07/2024 12:35

Itatiaia - Pacientes com necessidades especiais podem agora receber atendimento especializado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Itatiaia (RJ). Os serviços são destinados a moradores que enfrentam desafios físicos, intelectuais, sociais ou emocionais.

Desde o início do projeto, 48 pacientes foram atendidos pelo especialista em Odontologia para Pacientes Especiais, Dr. Nelson Monteiro. Os interessados podem realizar os agendamentos através do contato que a Direção de Saúde Bucal faz com entidades e programas que atendem pessoas com necessidades especiais como a APAE, Centro de Atenção Psicossocial, Programa Melhor em Casa, Residência Terapêutica, Clínica da Mulher e Programa de Hipertensão e Diabetes.

Segundo a diretora de Saúde Bucal, nos casos de pacientes não cooperativos ao tratamento na cadeira odontológica, o tratamento será realizado sob anestesia geral em âmbito hospitalar, garantindo que recebam o cuidado odontológico necessário de maneira segura e eficaz.