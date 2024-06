Publicado 28/06/2024 16:32

Itatiaia - A Prefeitura Municipal de Itatiaia anunciou nesta quarta-feira (26) o fim do Estado de Emergência na cidade, causado pela epidemia de dengue.



O Decreto nº 4.542, publicado no Boletim Oficial do município, é resultado da melhora dos indicadores epidemiológicos das últimas semanas. Segundo a prefeitura, desde o início deste ano algumas estratégias foram definidas para conscientizar a população sobre os cuidados para o controle do Aedes Aegypti.



O documento publicado confirmou que o indicador de Excesso de Casos ficou abaixo cinco vezes do limite do canal endêmico por mais de três semanas consecutivas e que houve uma redução significativa dos casos confirmados.



Desde o começo de 2024 todas as cidades do estado estão combatendo o mosquito da dengue, já que o número de casos aumentou significativamente em relação ao ano passado. Mas com as informações mais recentes, as cidades estão retomando a normalidade e reforçando a vacinação.